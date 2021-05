Matsalar Tsaro: Kawunan Malaman addinin Musulunci sun rabu kan biyan kudin fansa

Mintuna 28 da suka wuce

Hakan na faruwa ne a yayin da masu garkuwa da mutanen suke ci gaba da satar jama'a suna neman a biya su miliyoyin kudi kafin su sake su, a wasu lokutan kuma sukan kashe su ko da an biya kudin.

Kodayake babu ingantattun alkaluma na yawan mutanen da aka sace da zummar biyan kudin fansa musamman a yankin arewa maso yammacin Najeriya, sai dai bayanai sun tabbatar da cewa an sace dalibai fiye da 800 daga watan Disambar da ya wuce zuwa yanzu. Kuma rahotanni sun nuna cewa an bayar da kudin fansa kafin a saki wasu daga cikinsu.

"Tun da Allah (SWT) ya haramta biyan kudi ga makiyi wanda yake yaki da kai, domin kada ka kara masa karfi, don haka biyan kudin fansa domin a saki wanda aka yi garkuwa da shi haramun," in ji shi.

Malamin ya ambato Hadisin da wani mutum ya je wurin Manzon Allah yana tambayarsa kan abin da zai yi idan wani ya yi yunkurin ya yi masa fashi da makami, inda Annabi (SAW) ya umarce shi da ya yake shi.

"Ina mamaki wadanda suka sace mutane su ce a kawo miliyan uku, a kawo miliyan biyar, jiki na rawa sai ka ga an hada an kai musu, wai ba ku kyale su ne? Duk wanda aka dauka kada ya bayar da ko kwabo a kashe shi!" in ji shi.