Me ya sa wasu mutane suke jin dadi idan sun yi ashar?

Mintuna 14 da suka wuce

Me ya sa idan mutum ya yi ashar sai ya ji ya gamsu?

Don haka, me ke sa wa a yi ashar?

Mene ne ashar?

"Yin ashar abu ne mai wuyar sha'ani," a cewar Dokta Emma Byrne, wata ƙwararriya a harkar ashar kuma marubuciyar littafin Swearing Is Good For You.