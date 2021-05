'Yan sandan Isra'ila sun raunata gomman Falasdinawa

Mintuna 14 da suka wuce

An ci gaba da dauki-ba-dadi a dare na biyu a jere tsakanin Falasdinawa da 'yan sandan Isra'ila a Birnn Kudus, inda aka raunata gomman Falasdinawa.

Kungiyar Agaji ta Red Crescent ta ce an raunata akalla Falasdinawa 80, daga ciki an nufi asibiti da 14, yayin da 'yan sandan Isra'ila suka ce suma an raunata musu jami'i daya.