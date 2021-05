Bob Marley: Shekara 40 bayan rasuwar shahararren mawakin rege

Mintuna 40 da suka wuce

Mawakin yana daya daga cikin mawakan da suka fi shahara kuma ake matukar kaunarsa a fagen waka a tarihi, inda ya rera fitattun wakokin da suka hada da No Woman No Cry, One Love, da kuma Redemption Song.