Eid al-Fitr: Abubuwan da ake so Musulmi ya yi kafin Sallar Idi

Sa'a 1 da ta wuce

Mutumin da ya yi azumin watan Ramadan, an so ya cika azumin da sallar Idi.

Zakatur fitr wajiba ce kamar yadda SAW ya farlanta ta. Ta fi falala a fitar da ita kafin a tafi masallacin Idi.

Amma an sawwaka a fitar da ita a daren Idi ko kwana biyu ko uku kafin ranar Idi, wato tun a ranar 27 na watan Ramadan musamman ga kungiyoyi ko wakilai da ke tattara zakkar domin raba wa mabukata.

Annabi SAW ya ce: "Wanda ya fitar kafin Sallar Idi, to ya samu zakkar fidda kai. Wanda kuma ya fitar bayan idar da Sallar Idi to tana matsayin sadaka ne daga cikin ayyukan sadaka amma bai samu zakkar fidda kai ba."