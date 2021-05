Kasuwar 'yan kwallo: Makomar Keita, Bertrand, Llorente, Andersen, De Paul, Ings, Patricio, Ronaldo

Sa'a 1 da ta wuce

Kungiyar Tottenham na fatan za ta gamsar da dan wasan tsakiya na Denmark mai shekara 24 Joachim Andersen, wanda aka bai wa kungiyar Fulham shi aro, da ya shiga kungiyar domin fafatawa da babbar kishiyasu wato Arsenal. (BT via TeamTalk)

Wolves's mai tsaron ragar kungiyar Portugal Rui Patricio, mai shekara 33, wanda shekara daya ta rage masa ya kammala kwantiraginsa da Molineux, ta yiwu sabon manajan Roma Jose Mourinho ya dauke shi. (Calciomercato - in Italian.

Leeds United ta sha gaban AC Milan a kokarin rattaba hannu kan jarjejeniyar daukar dan wasan tsakiya na Liverpool Rodrigo De Paul, mai shekara 23, sai dai ita kan ta Liverpool na nuna sha'awar dauko dan wasan Argentina. (Il Milanista - in Italian)

An fahimci cewa Manchester United na shirin ware kudi fam miliyan 68, domin dauko dan wasan tsakiya na Atletico MadridMarcos Llorente, da ake sa ran matshin mai shekara 26 zai yi rawar gani a gasar with the La Liga. (Mirror)