Rikicin Isra'ila da Falasɗinawa: Masana na ganin babu ƙasar da za ta iya hana Isra’ila kai hare-hare

Sa'a 1 da ta wuce

Kazalika, an kashe mutum 10 ciki har da ƙananan yara biyu a hare-haren roka kan Isra'ilar waɗanda ƙungiyar Hamas ke kai wa tun ranar Litinin, 10 ga watan Mayu.

'Babu wata barazana da za ta dakatar da Isra'ila daga kai hari'

A hare-hare mafiya muni da ta kai da asubahin Litinin, Isra'ila ta ce ta hari maɓoyar ƙarƙashin ƙasa mallakar ƙungiyar Hamas, amma an lalata tituna da wutar lantarki.

"Idan ana tunanin akwai wanin abu ko barazana da ƙasashen duniya za su yi wa Isra'ila ta daina kai hare-hare, amsa ita ce babu," in ji shi.

"Yunƙurin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke yi na sasantawa ba wani tasiri zai yi ba sosai, gara ma wanda ƙasar Masar take yi," a cewarsa.

'Hamas na ɗaukar alhakin Falasɗinawa'

"Da ma Isra'ila ƙaramin dalili ta ke nema domin ta fara luguden wuta a kan Gaza," in ji masanin.

Shin yaƙin da Isra'ila take wanda ake yi wa laƙabi da "Guardian of the Walls" ya kusa zuwa ƙarshe?