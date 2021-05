Ana kokarin gano wadanda suka yi wa yarinya fyade 'ta dubura' suka kashe ta a Kaduna

A watan Yunin 2020 Gwamna El-Rufai ya ce an samu karuwar fyade a jiharsa inda aka yi wa mutum 485 cikin kankanin lokaci

"Abin ya faru ne yayin da yarinyar ke wasa da yara a zaure, da magariba ta yi sai yara suka watse kowa ya shiga dakin mahaifiyarsa, to a lokacin ne uwar ta fahimci yarinyar ba ta gida.

"A lokacin ne aka bazama nemanta amma har bayan isha'i ba a ganta. An tura wasu zuwa wata unguwar neman yarinyar amma ba a ganta ba, sai a hanyarsu ta komawa gida sai suka ga gawarta an jefar a kan hanya," a cewar Hajiya Rabi.

Sai dai cikin rashin sa'a ba a ga mutanen da suka jefar da gawar tata ba, amma "an same ta jina-jina kuma an tabbatar mana fyade aka yi mata ta duburarta," a cewar mai rajin kare hakkin mata da yaran.