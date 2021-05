Manjo Janar Farouk Yahaya: Me ya sa ake yi wa wasu manyan sojoji ritaya kafin naɗa sabon babban hafsa?

Baya ga hanyar da aka sani ta yin ritaya, akwai kuma tanade-tanaden da ke cikin tsarin aiki na Harmonised Terms and Conditions of Service da kuma dokar aikin soja ta Armed Forces Act of the Nigerian Army, waɗanda suka fayyace yadda za a yi ritayar.