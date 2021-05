Gwamnatin Kano ta sa wa 'Mijin Aljana' takunkumi

Sa'a 1 da ta wuce

Sannan an hana shi magana da 'yan jarida, kuma rumfar ƙofar gidansa da ake taruwa an sa mai unguwar yankin ya cire.

"Duk wani abin da zai kawo tartsatsi an hana shi yi har sai abin da gwamnati ta ce," a cewar Baba Impossible.

Ya ƙara da cewa: "Ita gwamnati kullum abin da take kallo shi ne abin da ya shafi al'umma, ba ta son abin da zai kawo tashin hankali kuma ba ta son abin da al'umma za ta cutu ta yadda za a dinga cutar da mutane ta wata hanya.

"Sai muka ce me ya sa ya yi hakan? Sai ya ce ya yi ne saboda iyali sun masa yawa, ƴaƴansa 11 kuma yana so ya samu kudin abinci kuma mutane ba sa karɓar abu na gaskiya idan ka zo musu da magani, shi ya sa ya yi haka.

"Muka ce to kudaden fa da yake yi na damfara? Sai ya ce ya yarda wannan ma ba daidai ba ne a yi haƙuri," kamar yadda Baba Impossible ya bayyana.

Kwamishinan ya ce an dakatar da Mijin Aljana daga yin waɗannan ƙarerayi a gwamnatance.

"Ba a hana shi sayar da magunguna ba in dai na gaskiya ne, amma duk wani abu na damfara da yaudara an hana shi," in ji shi.