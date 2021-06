Ra'ayi: Me ya sa neman gafarar kisan kiyashin Namibia da Jamus ta yi bai isa ba?

Mintuna 47 da suka wuce

Sanarwar da ba ma'ana

Tallafi

Babu tuntuɓa

Given the severity of the genocidal murders perpetrated, the amount offered by the Germans for reconstruction work over a 30-year period has been deemed unacceptable by the chiefs.