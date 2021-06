Venus: Nasa ta sanar da zuwa duniyar da ke kusa da rana

Sa'a 1 da ta wuce

Wani jami'i a Nasa Bill Nelson ya ce aikin zai bayar da dama "a gano wasu abubuwa a duniyar da rabonmu da zuwa can sama da shekara 30 kenan".

An zaɓi tura tawagar ne bayan da aka sake nazari sai aka zaɓi zuwa duba da abubuwan kimiyyar da ke can.

"Wadannan tagwayen ayyuka za su mayar da hankali ne kan fahimtar me ya sa duniyar Venus ta zama kamar wata duniyar wuta, da take iya narka duk wani abu da ke cikinta," in ji Mista Nelson.