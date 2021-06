Ana zargin wata malama da dukan ɗalibinta har ya mutu a Kano

Sa'a 1 da ta wuce

Mahaifiyar ɗalibin ɗan shekara tara Hajiya Salma, ta shaida wa BBC cewa ɗan nata lafiya ƙalau ya tafi makaranta a ranar Talata, sai kawai aka kawo mata shi ranga-ranga wai ba shi da lafiya, inda ta ce nan take suka garzaya da shi zuwa asibiti.

Taƙara da cewa "Da na kai shi asibiti likita ƙin taɓa min shi ya yi ya ce wannan yaron me aka yi masa, sai na ce malamarsa ce ta ce kansa na ciwo sai na je na ɗauke shi.

"Haka na haƙura na koma makarantar na same ta amma ta dinga cewa ita ba za ta bi ni ba don ba ta san me ya same shi ba. Sai wasu ƴan uwanta malamai biyu da suke wajen suka dinga kakkare ta wai ba abin da ya samu Surajo.