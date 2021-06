Masu ikirarin jihar a Yammacin Afirka: Yaki da su yana cikin muhimmnin mataki

A can Arewaci kuma, Sifaniya ta fice daga yaƙin ƙawancen ƙasa da ƙasa na yaƙi wanda Amurka ke jagoranta da aka yi wa laƙabi da African Lion saboda wata taƙaddama da Morocco.

Wannan ɓangaren Afrika,na Sahel hanya ce ga ɗimbin ƴan cirani da ke tafiya can Arewaci zuwa Turai. Har wa yau, ita ce wata babbar kafar safarar miyagun kwayoyi da makamai da kuma masu iƙirarin jahadi.

Idan ruɗani da mummunan tsatstsauran ra'ayi da kuma rashin tsaro suka yi katutu a ƙasashe yankin Sahel kamar Mali to akwai yiwuwar ganin abubuwa guda biyu sun bijiro: na farko, wani sabon yanki da masu iƙrarin jahadi za su dinga kitsa hare hare a faɗin duniya sannan kuma na biyu, za a samu ƙaruwar ƴan cirani da ƴan gudun hijira suna mawuyaciyar tafiya zuwa can Arewaci don shiga ƙasashen Turai, saboda su tsere daga ƙasashensu.

Cin zarafi da jami'an tsaro ke yi

"A cikin shekaru takwas da suka gabata, tun da ƙasashen duniya suka kawo ɗauki a Mali in ji Ma Coleman, lamarin ya ƙara muni. Adadin ƴan ƙasar Mali da suka shiga ƙungiyoyin jihadi ya ƙaru, haka kuma yawan kai hare hare.

Wani ɓangaren wannan ta ɗaura alhakin kan take haƙƙin bil adama da jami'an tsaro ke yi da ya haɗa da kisa ba bisa shari'a ba da kuma tsare mutane bisa la'akari da ƙabilanci.

Babu ƙasa da za ta iya magance wannan ita kaɗai. Duk da dai Faransa ce ta kai ɗauki cikin gaggawa a 2013 domin hana ƙungiyoyi masu alaƙa da Al Qaeda ƙwace iko da babban birnin Mali Bamako,daga bisani an amince cewa yin ƙawance wajibi ne. Yanzu ana gudanar da aikace aikace soji guda biyu a lokaci guda.

Bayan juyin mulkin bayan bayan nan, an ambato shugaba Macron a wannan makon yana cewa: Faransa ba za ta goyi bayan ƙasar da babu halarci na dimokuraɗiyya ba.

"Matsalar irin wannan yanki mai faɗi da kuma hatsarin gaske," in ji wani ƙwararre a kan yammacin duniya wanda ya ce kar a ambaci sunansa, " shi ne yana bukatar kashe kuɗi mai yawan gaske kafin a samu wata galaba.. Idan aka haɗa da rashin ingancin jami'an tsaron kasar, to fa an samu matsala".