'Yan sandan Najeriya sun yi arangama da 'yan IPOB a kudancin kasar

7 Yuni 2021, 03:58 GMT

Ta ce an kashe Joseph Uka Nnachi wanda aka fi sani da suna Dragons ne a jiya Lahadi lokacin da suka yi yunƙurin far wa hedikwatar 'yan sanda a birnin Owerri.

''An yi musayar wuta tsakanin jami'an tsaron mu da 'yan IPOB, Allah ya ba mu sa'a mun kashe mutum 5 an kama wani guda an kuma kama makamai ciki har da AK47 guda 4 da wasu makamai guda 10.