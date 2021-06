Tallafin ƙasashen waje: Wadanne kasashe matakin da Birtaniya ta dauka na rage tallafi zai fi shafa?

Sa'o'i 2 da suka wuce

Ce-ce-ku-ce na daɗa ƙaruwa a kan matakin Birtaniya na zaftare tallafin da take ba wa ƙasashen waje, inda adawa da matakin ke ƙaruwa a tsakanin ƴan majalisar dokoin ƙasar gabanin ƙuri'ar da za a kaɗa a kan batun.

An rage kasafin tallafin na shekara da kaso 0.5 daga yadda yake a baya wato kashi 0.7, sai dai tuni masu adawa da matakin suka soma tutsu, tare da yin kiran a janye matakin.

To shin a kan wa wannan mataki zai ƙare ne? Sannan wa abin zai fi shafa?

Sannan yawancin kudin na tafiya wajen ayyukan haɓaka abubuwan more rayuwa da kuma kawo karshen matsalar sauyin yanayi da duniya ke fama da ita.

Shima asusun yara na Majalisar Dinkin Duniya (Unicef) zai ga an rage kudaden da ke bashi da kusan kashi 60%.

"Tallafin na taimakawa wajen karfafawa mata matasa da 'yan mata matasa da kuma samun damar yin jima'i ba tare da gamuwa da kowacce irin illa ba, da haihuwar mata lafiya da kuma tabbatar da kare yancinsu a duk duniya, musamman ma Afirka," in ji hukumar.

Kungiyar yaki da cutar shan inna ta Hukumar Lafiya ta Duniya wato WHO ma za ta za ta rasa kusan dukkanin kudaden da take samu daga Burtaniya, in ji hukumar a cikin wata sanarwar da ta fitar.