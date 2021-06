Twitter: APC da PDP na yaƙin baka kan haramta shafin a Najeriya

Sa'o'i 6 da suka wuce

"PDP ta dogara ne ga hujjar da take da ita cewa Shugaba Buhari ya saɓawa kudirin Majalisar Dinkin Duniya a kan hakkin bil adama sakamakon matakin da ya dauka na haramta amfani da Tuwita a Najeriya." in ji Kola Ologbondiyan.

"Hulda tsakanin kasa da kasa musamman babbar ƙasa kamar Najeriya wadda take da martaba da daraja a duniya kasan daga jin wannan magana ta PDP, za ka iya daukar cewa su jahilai ne kan al'amarin diflomasiyya,"

"Watakila suna so su zubar da martaba da kimar ƙasarsu wadda wata rana suke so su rabi mulkinta, wanda zai yi wannan yana da mishkila." in ji Daraktan yada labaran APC.