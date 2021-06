Ƴan bindiga ba su yi sansani a Dajin Falgore na Kano ba - Ganduje

Gwamna Ganduje ya faɗi hakan ne a wata hira da BBC bayan ganawa da manema labara, inda ya ƙara da cewa gwamnatinsa na aiki tare da hukumomin tsaro wajen ganin an ƙara inganta tsaro a faɗin jihar.

"Yan jarida ba su ba da rahoto daidai kan maganar da muka yi ba. Abin da ya faru shi ne a lokacin da aka far wa Dajin Sambisa, na gaya wa Shugaba Buhari cewa na yi hasashe idan aka tarwatsa su a can, to za su shigo sauran dazuzzukan Najeriya su zauna.