Ibrahim Shekarau: 'Ya kamata APC ta tsayar da dan takarar shugaban ƙasa daga kudancin Najeriya'

Sa'o'i 2 da suka wuce

A cikin tsarin mulkin APC ba a rubuta zancen karɓa-karɓa ba, amma ni na yarda akwai tsarin mulki na hankali in ji Shekarau

To haka ma zancen shugabanci tsakanin kudu da arewa, idan aka yi watsi da wannan to gaskiya ba a yi wa juna adalci ba, kuma ba mu yi wa tarihin kafuwar Najeriya adalci ba.

Rashin yin wannan shi zai daɗa kawo rarrabuwar kawuna, wasu su dinga jin ba a yi da su ko ba a so a ba su dama ko wasu sun fi iyawa, wannan duk bai kamata ya taso ba.

Amsa: To ai kullum kana yi ne kana kallon me ye adalci. Dukkanin jam'iyyun da PDP da APCn a yanzu suna cikin wannan hasashe na kowa na kallon me wane zai yi da watakila zai sha gabana.