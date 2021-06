Muhammadu Buhari: Abubuwan da shugaban Najeriya zai yi a ziyararsa ta Borno

Mintuna 26 da suka wuce

"Wasu daga cikin gidajen nan suna yankin Kaleri da Dalori da sauran wurare," in ji sanarwar.

"Na san har yanzu muna fama da matsalar tsaro, amma kuma idan muka waiwaya baya za mu ga cewa an samu sauƙi musamman a yadda a baya wasu yankunan ma ba a shigarsu," in ji sanarwar.

Ihun da aka yi wa Buhari a bara

Sai dai Kakakin shugaban kasa, Malam Garba Shehu ya ce, wanda ya dauki bidiyon da ya bazu a shafukan intanet da ke nuna ana yi wa Buhari ihu bai a yi wa mutanen Borno adalci ba — wadanda ya ce an san su da karamci da son baki.

"Amma akwai wata matattara da suke cewa ba sa so, kuma ni ma na ji da kai na masu cewa ba sa so," in ji Garba Shehu.