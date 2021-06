FGC Yawuri: 'Yadda aka harbi ɗana a wajen sace ɗalibai a Kebbi'

Sa'o'i 3 da suka wuce

Wani jami'i a makarantar da ya nemi ba sai an ambaci sunansa ba, ya ce da wuya su iya sanin adadin ɗaliban da aka sace cikin sauri, saboda iyaye da dama sun je sun tafi da 'ya'yansu gida.

Ya ce: "Iyaye dai da yawa na ta zuwa neman ƴaƴansu, kuma an buɗe rijista an ce duk wanda bai ga yaronsa ba to ya rubuta don a samu taƙamaimai yawan waɗanda aka sace.