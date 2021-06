Birtukan Mideksa: Tsohuwar fursunar siyasa da ke shugabancin hukumar zaben Ethiopia

Mintuna 47 da suka wuce

Wani abokinta da bai so a bayyana sunan shi ba ya ce "Batun Siyes abu ne da aka sani a bayyane. Amma ita Mis Birtukan da sauran alkalai sun dade suna kokarin kalubalantar tsarin da ake bi.''

An zargi Meles Zenawi da mulkin mulaka'u a kasar Habasha

Saboda gagara samun kwanciyar hankali, Mis Birtukan ta sake komawa fagen siyasa, inda ta taka muhimmiyar rawa wajen hadakar jam'iyyar Coalition for Unity and Democracy (CUD) domin yakar jam'iyyar EPRDF a zaben 'yan majalisu na shekarar 2005, wanda aka yi wa kallon mafi zafi a tarihin siyasar kasar Habasha, wanda 'yan adawa suka yi ikirarin an yi musu kwace.