Kisan George Floyd: An yanke wa Derek Chauvin hukuncin fiye da shekara 22

Mintuna 58 da suka wuce

An samu Derek Chauvin da laifin kisan George Floyd a watan Aprilu

An yanke wa tsohon jami'in ɗan sandan Amurka farar fata da aka samu da laifin kisan baƙin Ba-Amurken nan George Floyd a Minneapolis hukuncin zaman gidan yari tsawon shekara 22 da wata shida a kurkuku.

Alƙalin ya ce an yanke wa Derek Chauvin hukuncin ne la'akari da yadda ya yi amfani da matsayinsa ta hanyar da bata dace ba sannan da irin muguntar da ya nuna ga Mista Floyd.

An samu Chauvin, mai shekara 45 da laifin kisa da wasu tuhume-tuhumen da aka yi masa a watan da ya gabata. Lokacin sauraron shari'ar, lauyansa ya bayyana kisan a matsayin "kuskuren da aka yi da kyakkyawar niyya".

An kuma buƙaci Chauvin ya yi rajista a matsayin mai laifi sannan an haramta masa mallakar makami tsawon rayuwarsa.

Shi da wasu abokan aikinsa uku duka an tuhume su da take haƙƙoƙin George Floyd.

Ƴar uwar Mista Floyd Bridgett Floyd ta ce hukuncin "ya nuna cewa an fara ɗaukar batutuwan cin zalin ƴan sanda da mahimmanci" amma har yanzu "akwai sauran jan aiki a gaba".

Me aka ce a lokacin yanke hukuncin?

"Saboda me? Me kake tunani? Me yake yawo a kanka har ka dasa gwiwoyinka a kan wuyan dan uwana?" a cewarsa.