Gwamnatin Najeriya ta gargadi tsagerun Niger Delta kan barazanar kai hare-hare

Mintuna 9 da suka wuce

"Shugaba Buhari ya ce a wata mai zuwa za a karɓi sakamakon bincike na kuɗaɗe da aka shigar da su wannan wuri yayin da ya kaɓi rahoto na ofisoshi da suka yi bincike na kuɗi zai kafa hukumar daraktoci da manajoji na wannan wuri". in ji Garba Shehu.

"Hukuma da take da ƙarfi na tabbatar da cewa an kare tsarin mulki da dokoki na ƙasa, ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba, ba abin da zai hana cewa gwamnati, idan ya zama dole ta nemi ɗaukar mataki don kawo zaman lafiya a wuraren" in ji shi.