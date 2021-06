Cutar korona: Da gaske ƙarfe na maƙalewa a hannun waɗanda aka yi wa riga-kafin cutar?

Sa'a 1 da ta wuce

''Labarin ƙanzon kurege ne''

Ya ƙara da cewa ita kanta ana zurkuɗa ta ne can cikin jiki, wato ratsa tsoka take yi ta shiga ba wai a kan fata ake yin ta ba, ballantana mutane su yi tunanin cewa wannan ne dalilin da kan sa ƙarfen ya kama jiki.

Yadda wani mutum ya warware ƙaryar

Ba wannan ne farau ba

Farfesa Abdussalam Nasidi ya bayyana wa BBC cewa an jima ana baza irin waɗannan labarai da nufin yin zagon ƙasa da kokarin ganin an gamsar da kowanne dan kasa ya karbi riga-kafin korona.

''An sha cewa shi wannan riga-kafi yana janyo daskarewar jini, ka ga wannan labari ba gaskiya ba ne. An sha cewa an kawo riga-kafin Afrika ne ma domin wai a rage yawan al'ummar wannan kasa, ka ga shi ma wannan ba gaskiya ne ba, irin wadannan ƙarairayi na nan da yawa'' in ji Farfesa Nasidi.