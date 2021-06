Ƴan Najeriya ne matsalar ƙasar, ba bambancin addini ko ƙabilanci ba – Buhari

Sa'a 1 da ta wuce

A yayin da shugaban ke ganawa da ƴan ƙungiyar, ya yi waiwaye kan irin fadi tashin da ya shafe shekaru yana yi don ganin an yi masa adalci a zaɓukan da yake da yaƙinin ya yi nasara a cikinsu.

"Matsalarmu ba ƙabilanci ko addini ba ne, mu ne matsalar kanmu," in ji shugaban.

"Ahamba ya dage sai an aika wasiƙa ga hukumar zaɓe ta INEC, don ta gabatar da rijistar mazaɓun wasu jihohin, don tabbatar da cewa abin da suka sanar ƙarya ne. Tsarawa aka yi.

Babu mai zargina da cin hanci

"Na ƙi yarda na bayar da kai. Na yi ƙoƙarin komawa farar hula bayan abin da ya faru da ni a soji. An min abin da na yi wa waɗansu. Kun sani.

"A ƙarshe ni ma an kamani, aka ɗaure ni, amma an musu abin da suka yi. Na shafe shekara uku da ƴan kai. Haka Najeriya take.