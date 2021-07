Hotunan yadda China ke bikin shekara 100 na jam'iyyar kwaminisanci

Mintuna 55 da suka wuce

Jam'iyyar mai suna Chinese Communist Party (wato CCP a turancin Ingilishi), an kafa ta ne a 1921, kuma ta karbe mulki shekara 72 da su ka gabata bayan wani yakin basasa mai tsawo.

The celebrations at Tiananmen Square saw massive crowds