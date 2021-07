Abdulaziz Yari da Kabiru Marafa sun ƙi amincewa da shugabancin Matawalle a APC ta Zamfara

Mintuna 43 da suka wuce

'Ba za ta saɓu ba'

Abin da muka amince shi ne a je a kaddamar da Bello a dawo. Abin da muka amince a matsayin abin da za mu bayar a jam'iyya da abin da za mu dauka a gwamnati. Amma da muka je an yi takaddama mun tarar da an yi tsari in ji wasu cewa idan an je a rusa jam'iyya. Ba a rusa jam'iyya domin babu wanda yake da ikon rusa ta," in ji shi.