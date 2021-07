Makomar Afghanistan: Makarantar matan da aka buɗe cikin sirri don gudun harin 'yan Taliban

Sa'a 1 da ta wuce

Malamar makaranta

Wadanda kuma ke amfani da wayoyin salular 'yan uwansu maza sukan sa ido a kansu lokacin daukar darasi don ganin wadanda suke magana da su," in ji ta.

Tuni da ma kungiyar masu rike makaman take adawa da ilimin 'ya'ya mata.

"Na fara gudanar da makarantar da dalibai mata 20 amma na karasa da guda hudu kacal. Biyu daga cikinsu 'yayana ne" in ji Shahla, tana bayyana yadda yake da matukar wahala wajen ganin daliban sun dore wa karatun.

Daliba

Wahida, mai shekaru 16, tana zaune a garin da tafiyar sa'oi bakwai a mota ce take kai mutum, daga gidan Shahla.

A ko wace rana cikin mako Wahida kan taka zuwa makaranta ita da kanenta. Amma fatan da take da shi na zuwa makaranta na matukar bata wa iyayenta rai.

"Sun ce dole in bar makaranta kuma in yi aure," in ji ta.