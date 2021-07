Kungiyar Dattawan Arewa ta yi watsi da kalaman gwamnonin Kudu kan shugabanci

Sa'a 1 da ta wuce

"Ba wanda ya isa ya yi wannan. Ƴanci muke da shi kamar kowa. Ƴan kudu ɗinnan suna da ƴancin sa ƙuri'a ga wanda suke so. Amma a ce mana mu ba za mu yi ba, wannan kam ba zai yiwuwa ba, in ji kakakin ACF.

Tambaya: A ganinku me ya sa gwamnonin suka yi magana a wannan gaba?

Tambaya: Amma suna ganin kamar a yi karɓa-karɓa tsakanin kudu da arewa ne

"Fadan da suke yi kenan akai nan akai nan sai ka ce idan an je idan ɗan takara ya fito daga kudu sai kuma ka bi dukkan miliyoyin yan arewa ka ce 'to ina yan arewa?' Mu ce ga mu, to yanzu ga ɗan takarar da za ku jefa wa ƙuri'a sai kuma mu yi layi mu ce ba za mu bi ba.