Sunday Igboho: Sarakunan gargajiya na son jagoran yan awaren Yarbawa ya mika wuya

Mintuna 49 da suka wuce

Tun farko Igboho ya zargi sarakunan gargajiyar da karbar na goro a hannun hukumomi domin ganin an kama shi da kuma ganin bayansa.

"Kamata ya yi ya mika kansa ga hukumar tsaro, hukumar leken asiri ta kasa DSS watakil ya samu sassauci amma idan ya jira, ko ya je buya, komai dadewa sai an same shi". in ji Basaraken.