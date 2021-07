Boko Haram: Sojin Najeriya sun saki mutum 1000 da aka zarga da hannu a kungiyar

Wata sanarwa da rundunar ta fitar ranar Alhamis ta bakin mai magana da yawunta, Birgediya Janar Onyema Nwachukwu, ta ce an saki mutanen ne bayan "an wanke su" daga zargin zama 'yan kungiyar ta Boko Haram.

Rahotanni sun nuna cewa an tsare mutanen ne a wani sansanin soji da ke birnin Maiduguri kafin a mika su ga gwamnatin jihar Borno ranar Laraba.

Amma a shekarar 2017 ne gwamnatin Najeriya ta soma wani gudanar da wata shari'a kan kusan mutum 6000 da take zargi da hannu a kungiyar- an tsare da dama daga cikinsu tsawon shekaru ba tare da an tuhume su da aikata wani laifi ba.