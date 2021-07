Muhimman abubuwan da suka faru a Najeriya a makon nan

Mintuna 36 da suka wuce

Babban dan Sarkin, wanda kuma shi ne Madakin Kajuru Alhaji Musa Alhassan Adamu, ya tabbatar wa BBC Hausa cewa an saki mahaifin nasu dazun nan.

Ƙungiyar ESN ɓangaren soja ne na ƙungiyar Indigenous People of Biafra (IPOB) mai fafutikar kafa ƙasar Biafra a yankin Kudu maso Gabashin Najeriya.

Sojin Najeriya sun saki mutum 1,000 da aka zarga da shiga Boko Haram

Wata sanarwa da rundunar ta fitar ranar Alhamis ta bakin mai magana da yawunta, Birgediya Janar Onyema Nwachukwu, ta ce an saki mutanen ne bayan "an wanke su" daga zargin zama 'yan kungiyar ta Boko Haram.

Rahotanni sun nuna cewa an tsare mutanen ne a wani sansanin soji da ke birnin Maiduguri kafin a mika su ga gwamnatin jihar Borno ranar Laraba.

Jaridun Najeriya sun yi zanga-zanga

Buhari ya ƙaddamar da aikin gina layin dogo a Jihar Kano

Sarakunan Yarabawa na son Sunday Igboho ya mika wuya

Asalin hoton, Other

Tun farko Igboho ya zargi sarakunan gargajiyar da karbar cin hanci a hannun hukumomi domin ganin an kama shi da kuma ganin bayansa.

"Kamata ya yi ya mika kansa ga hukumar tsaro, hukumar leken asiri ta kasa DSS watakil ya samu sassauci amma idan ya jira, ko ya je buya, komai dadewa sai an same shi", in ji Basaraken.