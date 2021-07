Ibrahim Shekarau: Idan masu son zama gwamnan Kano sun kai 100 a APC kowa ya fito

Mintuna 29 da suka wuce

Shekarau ya bayyana hakan ne yayin wata hira da sashen Hausa na BBC, inda ya ce babbar illa ce a ci gaba da yin hamayyar siyasa a Kano kamar yadda ake ganin wasu na yi, ta hanyar ɗaukar makamai suna far wa abokan hamayyarsu.

Ya ce : ''Babu laifi masu neman mukamai su fito, yau in masu neman gwamna sun kai mutum 100 karkashin jam'iyyar APC a Kano duk su fito, abun da kawai muke ganin zai zama illa shi ne ya zamana ana siyasar gaba, wannan ƙauyanci ne, shirme ne, kuma ya saɓa wa tarbiyyar addinin Musulunci ma'' in ji shi.

Sanata Ibrahim Shekarau ya kuma taɓo batun da ya shafi alakar majalisarsu ta dattawan Najeriya da gwamnatin shugaban ƙasar Muhammadu Buhari, inda ya ce sabanin majalisar da ta gabata, a yanzu an samu kyakkyawar fahimtar juna tsakanin bangarorin biyu, don haka suna aiki tare don ciyar da Najeriya gaba.

''Wancan zango majalisa ta 8 kowa ya ga rigingimun da aka yi, sai a shekara ana rigima, amincewa da kasafin kudi ma ya gagara, fahimtar juna ma ta gagara, to amma wannan majalisa ta fahimci cewa ba wannan ne mafita ba'' a cewarsa.

''Ba daidai ba ne a fadi haka, domin an ga irin illar da aka samu a baya, mun sha fadar maganganu na gaskiya ga wannan gwamnati, an dade ana soki burutsu kan abun da ya shafi kasafin kudi na shekara, muka lashi takobin ganin sai an dawo da tsarin Janairu zuwa Disamba, don wannan yana ba wa 'yan kasuwa damar daidaita tsarinsu da kasa, shugaban majalisa ya tsaya tsayin daka har sai da ya ga fadar shugaban kasa ta amince da shi.