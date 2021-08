Nahiyar da masana suka kwashe shekaru 375 kafin su gano ta

Don haka, a ranar 14 ga watan Agusta, Tasman ya shirya tsaf daga kamfanin jirgin ruwan da yake tukawa mai mazauni a birnin Jakarta na Indonesia, tare da wasu kananan jiragen ruwa biyu ya nausa yammaci, sai kuma kudanci, daga nan sai gabashi, daga bisani ya karkare a kudancin tsuburin da ke New Zealand.

A shekarar 2017, tawagar masana albarkatun kasa ta ja hankalin duniya, bayan da ta sanar cewa ta gano nahiyar Zealandia - wadda kabilar Māori ke kira da suna Te Riu-a-Māui. Wata nahiya mai fadin mil miliyan 1 da dubu 800, daidai da kusan kilomita miliyan biyar; an yi amannar cewa girman nahiyar ya kai girman kasar Madagascar.

Abin da aka gano shi ne, kashi 94 cikin 100 na sabuwar nahiyar na karkashin kasa, wanda tsuburin da take da shi dan kankani ne, kamar dai New Zealand, wanda aka dan yanko daga bangaren teku. Nahiyar na boye can wani yanki fetal da ba a san da shi ba.