Tsakanin gawayi, kalanzir da iskar gas wanne ya fi sauƙi?

Mintuna 29 da suka wuce

"Yawanci kafin mu je mu saya sun sayar wa 'yan sari, don haka da wuya ka je gidajen mai ka samu layin masu sayan kalanzir," in ji Hadiza Muhammad. "Dole ta sanya muke siya a hannun 'yan kasuwar bayan fage, wadanda su ma sukan ce 'yan sari ne ke sayar musu.

Malama Hajara Ibrahim kuwa da ba ta da karfin sayen gas din, ta shaida wa BBC cewa gawayi ko kuma itace take amfani da shi a maimakon kalanzir saboda yanzu ya fi karfin aljuhunta.

''Idan na sayi kwanon gawayi na N100, ko kuma ɗaurin itace mai guda biyar zuwa shida na N50 ko N100, sukan jima ina dafe-dafen abincina,'' in ji ta.

Tsadar kalanzir ba kawai magidanta ko kuma ma'aurata take shafa ba, har ma ma da masu sana'ar da ta shafi amfani da shi, kamar yadda wani mai sayar da shayi da taliyar Indomie Malam Sanusi Bukar ya bayyana.

''Kin ga idan zan dafa wa kostomomina Indomie da soyayyen ƙwai, dole in yi amfani da rusho in zuba kalanzir, amma nakan yi amfani da itace wajen dafa shayin, dole tsadar kalanzir ta daga min hankali,'' in ji Sanusi mai shayi.