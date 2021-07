‘Yan kasar Kenya sun kai karar sojojin Birtaniya kan gobara a gandun daji

An zargi wani sojan Birtaniya da rubutawa a shafinsa na Snapchat cewa: "Watanni biyu a Kenya, kuma kwanaki takwas suka rage mana. Abu ya yi kyau, mun haddasa gobara, da kashe giwa, kuma ban ji dadin game da haka ba amma idan ka shiga gari ka ga mutane da jela, to kai ma ka ciri zangarniya ka dasa.''

• An kaucewa bin tsarin kariya na atisayen soji - da suka hada da yin watsi da tsarin amfani da kuma kulawa da alkinta muhalli, da kare lafiyar mazauna yankin da ke kusa - an karya doka.

Macharia Mwangi na Cibiyar Gyara Halinka da Daukar Matakan Rigakafi ta Afirka (ACCPA), da ke cikin wadanda suka gabatar da karar, ya ce ba ya adawa da zaman sojojin Birtaniya a kasar ta Kenya, kuma ba yana so a dakatar da horon ba ne baki daya.