Rikicin Afirka Ta Kudu: Abubuwan da suka faru a mummunan tashin hankalin da aka shafe mako guda ana yi a Durban

Mintuna 58 da suka wuce

"Ina fargabar zai sake aukuwa. Amma ina zan tafi? Me zan yi? Ina da ma'aikata 12 da ba zan iya biyansu ba. Gwamnati ba ta kula da halin da muke ciki ba," a cewarta, yayin da take tsaye a shagon gyaran gashinta da aka wawushe a kan titin da aka wawushe ko wane shagon da ke wurin, da dama kuma aka kone su kurmus.

Ya yi kama da fagen yaki

"Ta shaida min cewa a yayin da aka tsayar da ita kana aka bincika ko ina. Cikin motarta, ana ta barin sauran motocin da Indiyawa ke tukawa suna wucewa ba tare da an dakatar da su ba. An kuma kai ta bakin wani kogi da ke kusa inda aka ci zarafinta, an kuma rika tafka muhawara kan ko dole a kashe ta ko kuma a kyale ta. An kuma kona motar,'' Mista Cele ya ce.