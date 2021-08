DCP Abba Kyari: Abin da ke faruwa da ɗan sandan izina ce ga sauran 'yan sanda – CP Mohammed Wakili

Sa'a 1 da ta wuce

An dakatar da DCP Abba Kyari daga aikin ɗan sanda har an sai an gama binciken zargin cin hanci a kansa

'Izina ce ga sauran 'yan sanda'

"Saboda haka wannan binciken da za a yi shi ne zai tabbatar [gaskiya ko akasin haka]. To su 'yan baya su sani cewa akwai gobe ta duniya kuma akwai gobe ta lahira, ko me za ka yi ka yi gaskiya. An ce duk mai gaskiya yana tare da Allah, Allah kuma ba ya barin bawansa."

Ko za a yi adalci a binciken?

"In an yi gaskiya an sani, in ba a yi gaskiya ba kowa ya sani saboda ilimi ya yawaita. Mutane da yawa na da sha'awa kan wannan matsala kuma suna sa ido.