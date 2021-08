Kasuwar 'yan kwallo: Makomar Kane, Haaland, Lukaku, Trippier, Messi, Ramsey, Asensio, Ward-Prowse

Mintuna 14 da suka wuce

A bazarar shekara mai zuwa ne ake sa ran dan wasan na Norway mai shekara 21, wanda Chelsea da wasu kungiyoyi da dama ke so, zai koma wata kungiyar, a lokacin da yarjejeniyarsa ta Dortmund ta bayar da damar biyan fam miliyan 75, kudin na-gani-ina-so, bayan farashinsa. (Jaridar Manchester Evening News)

Aston Villa ta kara tayi na biyu a kan dan wasan tsakiya na Southampton, James Ward-Prowse, dan Ingila, bayan an ki tayinta na farko na fam miliyan 25. (Jaridar Mail)

Atletico Madrid na shirya wa tafiyar dan bayanta Kieran Trippier mai shekara 30, wanda ake sa ran zai koma Manchester United, inda take shirin sayen Alessandro Florenzi, na Roma mai shekara 30 domin maye gurbin dan tawagar ta Ingila. (AS - in Spanish)