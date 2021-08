PDP da APC sun caccaki Farfesa Attahiru Jega kan gargaɗin da ya yi wa 'yan Najeriya

Mintuna 38 da suka wuce

"Idan ka dubi yaƙi da cin hanci da rashawar nan, duk mutanen da ake cewa ɓarayi ne za a hukunta su saboda sun yi sata a karkashin PDP, yanzu sun lallaɓa sun koma APC, kuma shiru kake ji," in ji shi.

Martanin PDP

PDP ta ce ba ta musanta cewa APC ta gaza ba amma idan har za a yi ƙwaƙwa, to tsohon shugaban hukumar zaben ma da nasa laifin, saboda da shi aka yi uwa da makarbiya wajen bai wa APC nasara a lokacin da ta yi wa PDP kaye.

Martanin APC

Ta yi ikirarin cewa ta gaji tarin kura-kurai da ta zargi gwamnatin PDP ta bar mata, wadanda take fadi-tashin gyarawa,

"Idan jam'iyyar APC ya ke so ya shigo to sai ya zo ofis ɗin ɗinmu ya karɓi takardu ya karanta domin ya fahimta sosai ya shigo," in ji Daraktan Yaɗa Labaran APC na Ƙasa, Mallam Salisu Na`inna Danbatta.