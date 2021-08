WhatsApp ya ɓullo da sabon tsarin ɓacewar hotuna da bidiyo

Mintuna 14 da suka wuce

"Musamman idan an ci zarafinsu, ko ana neman wata shaida da ta shafi cin zarafi ta hanyar lalata da su," in ji Alison Trew, jami'in gidauniyar ba da kariya ta shafin internet.

Misali idan mutum ya je sayan kya a wani shago sai ya gwada riga ko wando, to hotunan da ya aika domin taya hi zabe ba su dauki dogon lokacin da za su zama hadari ba tun da bacewa za su yi, ko aikawa wani lambobin ka na sirri.

Ma'adanar ajiye hotuna

"Ba kowanne sako ko hoto da muka aika ne muke so ya kasance cikin hotunan da ke cikin akwatin adanawa da ke wayoyinmu ba" in ji WhatsApp.

Masu amfani da manhajar za su gane idan an kalli hoto ko bidiyon sau daya, saboda abin da ke nuna an gani ba lallai ya nuna ba, sai dai wata babbar alama ta "1" za ta nuna maimakon abin da muka saba gani a baya.

Kamar dai yadda sakwanni da hotuna ko bidiyo da wanda aka wallafa da wanda ba a wallafa ba suke bacewa a manhajoji kamar other apps such as Snapchat, matukar ba mu yi gaggawar adana shi ba, to shi ma haka sabon tsarin na WhatsApp zai kasance.