Mun fi ƙarfin kashi 30 na muƙamai a APC Zamfara - Yari

"Mu da muke da jam'iyya, mun aminta cewa mu saki kashi 20% (na muƙamai) amma an ba mu shawara cewa a'a, mu yi shi hamsin, hamsin. Mu, mu saki kashi 50%,, shi kuma ya saki kashi 50%," in ji Yari.

Ko gobe idan aka yi zaɓe, muna da yaƙini za mu kai labari in ji shi. "To ba wai wani abu ne da take shakkun za ta iya faduwa ba. Ba wai mazaɓa ba, rumfa. Ba ta shakka!".