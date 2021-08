Maganin ƙwari yana matuƙar kashe ƙudan zuma - Bincike

Mintuna 58 da suka wuce

Masu binciken sun wannan lamari ya bayyana yadda haduwar wadannan matsaloli take yin tasiri kan yadda kwari suke haihuwa.

Asalin hoton, University of Hawaii

Yanzu kuma, bayanan da aka wallafa a mujallar in the Royal Society journal Proceedings B, daga binciken da aka kwashe shekara 40 ana yi kan gidajen kudan zuma da suka rayu ba tare da an yi musu feshin maganin kwari ba, sun nuna cewa suna "sauya salo daban-daban" na halayyarsu domin bijirewa zago.