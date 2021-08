Da gaske hukumar FBI ta wanke Abba Kyari daga zarginsa a kan Hushpuppi?

Mintuna 25 da suka wuce

Labarin da ke iƙirarin an wanke shahararren dan sandan Najeriya Abba Kyari da ke fuskantar tuhumar rashawa a Amurka ya mamaye shafukan sada zumunta a ƙasar.

"An ambaci sunansa ne kawai amma ba a tuhumarsa da aikata zamba kuma babu wani laifi da ake tuhumarsa," in ji sanarwar da ake ta yaɗawa a kafofin sada zumuntar.

Ko da yake jami'in ɗan sandan na Najeriya, Abba Kyari ya musanta karbar rashawa a hannun Raymond 'Hushpuppi' Abbas, amma an dakatar da shi daga muƙaminsa.

Abin da muka sani?

"Abba Kyari kuma an yi zargin ya aika wa Abbas bayanin asusunsa na banki wanda nan ne Abbas ya aika masa kuɗaɗen ladan kama Vicent tare da tasa ƙeyarsa gidan yari,"kamar yadda bayanin kotun ya bayyana.

Wasu labaran masu alaƙa

Martanin Abba Kyari

Abba Kyari ya wallafa a shafinsa na sada zumunta cewa: "Wani jami'in ɗan sanda ya tabbatar da cewa Hushpuppi ya tuntuɓe shi - amma ba gaskiya ba ne cewa an yi wa Vicent barazanar mutuwa.

"Babu wanda ya nemi naira ɗaya daga wajen Hushpuppi. Abin da muka mayar da hankali akai shi ne mu ceci rayuwar mutane," in ji Abba Kyari.

Me ƴan Najeriya ke cewa?

A hannu guda kuma wasu na ganin babu ko tababa kan wannan zargi da ake yi wa Abba Kyari, inda har suke cewa "a Najeriya dai kowace gauta ja ce," wato ma'ana babu mamaki don an samu mutum irin Abba Kyari da wannan laifi da ake zarginsa.

Idan kuma an same shi da laifi to dama bawa ba ya wuce ƙaddararsa kamar yadda masu wancan ra'ayi ke faɗa.