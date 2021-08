Watan Muharram: Muhimmancin watan farko na shekarar Musulunci

Mintuna 33 da suka wuce

Fadar Sarkin Musulmi a Najeriya Mai Alfarma Sa'ad Abubakar III ta bayyana Talata a matsayin ranar 1 ga watan na Muharram - wadda ta yi daidai da 10 ga watan Agustan 2021 - da kuma sabuwar shekarar Musulunci ta 1443 bayan Hijirar Annabi Muhammadu SAW daga Makka zuwa Madina.

Mece ce ma'anar 'Muharram'?