Hakainde Hichilema: Mai 'kiwon shanun' da ya zama shugaban kasar Zambia

Mintuna 6 da suka wuce

To amma shin wane ne sabon shugaban? Kuma me ya sa sai bayan shekaru yana jarraba sa'arsa sannan ya yi nasara?

Yawanci ana yi wa zababben shugaban kuma jagoran jam'iyyar United Party for National Development (UPND)lakabi da HH. An haife shi ne a matsayin talaka kafin ya yi sa'a ya samu tallafin karatu a Jami'ar Zambia, kuma daga bisani ya samu har ya yi digiri na biyu a Jami'ar Birmingham a Burtaniya.

A shekarar da ta gabata ya fitar da wani hoton bidiyo mai taken: Labarin kwararru biyu ("The tale of two professionals...",) bidiyon da ke nuna Mista Hichilema a matsayin natsattse dan kasuwa mai kaifin basira, da kuma Mista Lungu a matsayin wanda ya kashe duk kudinsa a mashaya da gidajen rawa. ''Wane ne daga cikin wadannan ya fi?'' Ake tambaya a bidiyon.