Yadda 'yan fashin daji suka kashe juna a Kaduna

Mintuna 24 da suka wuce

"Har yanzu ba a san musabbabin tashin hankalin ba amma an ce ya danganci rashin jituwa kan raba kudaden fansa, wanda a lokacin daya daga cikin kungiyoyin ya ji cewa an yaudare shi''. in ji shi