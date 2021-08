Abin da ke tsakanina da Ummi Rahab - Adam Zango

Adam Zango: Abin da ke tsakanina da Ummi Rahab

Mintuna 54 da suka wuce

"Kowa ya san ni da Ummi, sannan kuma duk mutumin da aka ce ka dauke shi a matsayin ɗa ko 'ya, to sai dai ka yi ta yi masa addu'a a kan hanyar da ya sauya ya kuma bi idan marar kyau ce," in ji shi.

"Abubuwa sun faru saboda an ce ka haifi yaro amma ba ka haifi halinsa ba, kuma wanda ka haife shi ma yana iya fin karfinka ballantana wanda ba kai ka haife shi ba ka dauke shi ne a matsyin da, in ji tauraron.

A cewarsa: "Idan dai zan rike yaro in ce masa kada ya yi abu amma ya ce sai ya yi, to an yi kafin ita, kuma da aka zo kan ta ma na ce to ta je Allah ya bayar da sa'a."