Da gaske sabuwar dokar mai ta PIB za ta jefa ƴan Najeriya cikin wahala?

Mintuna 37 da suka wuce

Asalin hoton, Other

"Idan farashin mai ya ƙara a can Turai to zai iya ƙaruwa, idan kuma ya sauka zai iya sauka a Najeriya," in ji shi.